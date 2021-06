Polícia investiga tentativa de feminicídio em motel de Santo Ângelo

Segundo informações do delegado Rogério Junges que foi até o local onde a moça de 29 anos foi socorrida, e acompanhou o trabalho da perícia, o fato teria acontecido num motel do município, no sábado à noite (12).

O suposto autor do crime também estava no local e colaborou com as investigações, respondendo as perguntas feitas por policiais e IGP. Segundo o delegado, os vestígios encontrados no local só confirmam a possibilidade de uma tentativa de feminicídio.

Ele comenta que na cama do quarto onde o casal estava havia bastante sangue, e que peritos do IGP se deslocaram até o hospital para verificar os ferimentos da vítima. Além disso, o suposto autor indicou um local onde a vítima teria caído e disse que o ferimento da vítima seria da suposta queda.

A investigação analisa se houve alguma discussão antes do fato e o que motivou essa queda, se foi natural ou proposital. O fato teria ocorrido por volta das 2h e o casal se relaciona há cerca de um ano.

De acordo com Delegado, quem chamou o socorro foi o próprio namorado, e a vítima estava inconsciente. Foram recolhidos celulares, pertences dos envolvidos e o carro do casal para dar continuidade a investigação.

