Governo antecipa pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial

O governo federal decidiu antecipar os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial para o público inscrito via canais digitais e do Cadastro Único. O novo calendário consta em portaria publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União.

Agora, os pagamentos começarão na próxima sexta-feira (18), e os saques em dinheiro serão liberados a partir de 1º de julho. O calendário anterior previa o crédito em poupança digital a partir do dia 20, e os saques começando em 13 de julho.

Os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família não mudam e começam na próxima quinta-feira (17).

Crédito em poupança social digital

Nascidos em janeiro - 18/06

Nascidos em fevereiro - 19/06

Nascidos em março - 20/06

Nascidos em abril - 22/06

Nascidos em maio - 23/06

Nascidos em junho - 24/06

Nascidos em julho - 25/06

Nascidos em agosto - 26/06

Nascidos em setembro - 27/06

Nascidos em outubro - 29/06

Nascidos em novembro e dezembro - 30/06

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro - 1º/07

Nascidos em fevereiro - 02/07

Nascidos em março - 05/07

Nascidos em abril - 06/07

Nascidos em maio - 08/07

Nascidos em junho - 09/07

Nascidos em julho - 12/07

Nascidos em agosto - 13/07

Nascidos em setembro - 14/07

Nascidos em outubro - 15/07

Nascidos em novembro - 16/07

Nascidos em dezembro - 19/07

