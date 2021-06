Chiapetta: SMS oferece turno estendido para vacinação contra a Covid-19 e Influenza nesta terça,15

A equipe de vacinação do município de Chiapetta está desde o início da manhã realizando a vacinação contra a Covid-19 e Gripe Influenza.

Hoje (15) o atendimento ocorre até as 19h30, sem fechar ao meio dia.

Os munícipes que se enquadram nos grupos de vacinação devem comparecer na unidade básica de saúde para receber a dose.

