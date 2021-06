Mulher é atropelada em Coronel Bicaco

Uma mulher de 54 anos foi atropelada na manhã desta terça-feira (15), em Coronel Bicaco.

O acidente ocorreu na Rua Francisco Gobbi, esquina com a Francisco Manoel Diniz, nas proximidades da Farmácia Santo Antônio.

Um Fiat Uno de cor branca acabou atingindo a mulher que foi socorrida pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco e removida pela ambulância do município até o Hospital Santo Antônio de Pádua, onde recebeu atendimento.

Após avaliação ela será removida ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela para realização de exames. Seu estado de saúde estável e ela não corre risco de morte.

