Comunidade de Coronel Bicaco se despede de Afrânio Bertaluci

O velório de Afrânio Bertaluci reuniu centenas de bicaquenses na tarde da segunda-feira (14/06). A princípio, a cerimônia seria restrita aos familiares e amigos mais próximos, no entanto, como as pessoas começaram a se acumular em frente à funerária, foi permitido que o público passasse pelo caixão que permaneceu lacrado. Através de um vidro, era possível ver apenas o rosto.

Durante cerca de três horas, familiares e amigos se despediram do enfermeiro que trabalhou por vários anos no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco e no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Afrânio Bertaluci também foi vereador em dois mandatos, inclusive presidiu o Poder Legislativo de Coronel Bicaco. Em sua carreira política, se notabilizou por defender a área da saúde e buscar condições mais dignas de vida para as famílias carentes.

Em 2020, após sair do MDB e filiar-se ao PP, concorreu a vice-prefeito na chapa encabeçada por Baixinho Briato. No começo de 2021, Afrânio, a esposa e o filho foram morar em Itapema/SC. Foi na cidade catarinense que o ex-vereador se infectou com a Covid-19.

Com o agravamento do quadro clínico, a família decidiu transferi-lo para o HSA de Tenente Portela. Aproximadamente 35 dias depois da internação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o enfermeiro faleceu em virtude de complicações provocadas pelo vírus. O óbito foi confirmado no final da manhã da segunda-feira (14/06).

Além da carreira profissional e política, Afrânio tinha outra grande paixão: o Grêmio. Integrante do Consulado Gremista em Coronel Bicaco, idealizou juntamente com outros torcedores, várias iniciativas para arrecadação de donativos que posteriormente foram repassados a entidades e moradores de bairros e do interior do município.

O bicaquense também era enormemente conhecido na região por organizar e participar de excursões para assistir aos jogos do Grêmio na Arena, em Porto Alegre.

A notícia da morte desencadeou dezenas de postagens em redes sociais. Familiares, amigos e ex-colegas de trabalho demonstraram tristeza e incredulidade com a partida precoce de Afrânio Bertaluci, aos 37 anos de idade. Ele foi sepultado no começo da noite da segunda-feira no Cemitério Municipal de Coronel Bicaco.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.