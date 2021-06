Casal de Ijuí é preso pela PRF na BR-386 em posse de um fuzil

Na manhã desta segunda-feira, 14, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de criminosos que transportava um fuzil de numeração raspada, dois carregadores e cem munições em um carro, na BR 386, em Montenegro.

Em atividade de fiscalização e combate ao crime, realizada com a participação do serviço de inteligência da PRF, policiais rodoviários federais abordaram um Palio que transitava pela rodovia sentido interior.

Na busca veicular, sobre o banco traseiro, dentro de um saco de ração, foram encontrados um fuzil, dois carregadores e cem munições.

A arma, calibre 556, de uso restrito a membros da segurança pública, estava com a numeração suprimida.

O casal alegara aos policiais que a arma foi retirada em um hotel de São Leopoldo, a pedido do primo da passageira, para entregá-la em Ijuí, e que seria pago para isso.

O homem, 34 anos, e a mulher, 33 anos, moradores de Ijuí, foram presos e encaminhados à polícia judiciária local, com o armamento, os carregadores e as munições.

