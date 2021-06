Miraguaí inicia campanha de vacinação contra covid-19 para pessoas de 57 a 59 anos

O município de Miraguaí vai iniciar nova etapa de vacinação para pessoas de 57 a 59 anos a partir de amanhã, terça-feira,15 de junho.

Confira os locais de vacinação:

TERÇA-FEIRA - DAS 8h00 ÀS 11h15 NA UBS

TERÇA-FEIRA - DAS 13h30 ÀS 15h00 - TRONQUEIRAS NO SALÃO DO ESPORTE CLUBE CANARINHO

TERÇA-FEIRA - DAS 15h30 ÀS 16h:30 - IRAPUÁ NA ESCOLA OSMAR HERMANN

É necessário levar o CPF, carteirinha de vacinação e cartão SUS.

