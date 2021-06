Três Passos amplia fase de vacinação contra covid-19

Após o recebimento de doses para a imunização contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando a fase de vacinação, que vai acontecer da seguinte maneira:

- Para 58 anos, é necessário agendar a imunização na terça-feira (15/06);

- Quem tem 57 poderá receber imunização através de drive-thru, realizado nesta terça-feira (15/06), no horário compreendido entre às 17h às 19h;

- Aos que possuem 56 anos, é necessário agendar a imunização na quarta-feira (16/06) durante o dia;

- Para 55 anos, receberá a imunização através de drive-thru, realizado na quarta-feira (16/06), no horário compreendido entre às 17h às 19h;

Para agendar a vacinação, os munícipes devem entrar em contato pelo 3522-0444 e 3522-0436. Para receber a imunização, é necessário levar o CPF, carteirinha de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.