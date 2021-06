No Dia Mundial do Doador de Sangue, campanha incentiva a doação no RS

A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a empresa Otelio Consultoria, lançam a campanha Doar é Viver, para incentivar a doação de sangue na rede pública de hemocentros do Rio Grande do Sul (Hemorrede).

O Hemorrede tem oito instituições nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Rosa, Cruz Alta, Caxias do Sul, Alegrete, Santa Maria e Pelotas. Quem realizar a doação de sangue receberá uma semente da árvore. Confira as datas e locais para doação no site da iniciativa.

Quem quiser doar e tiver dificuldade para ir até uma das unidades, pode solicitar transporte, também pelo site.

Na segunda (14), é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e a iniciativa tem como objetivo repor o estoque de sangue que está abaixo do normal em todas as regiões do estado.

