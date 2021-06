Passo Fundo: Óbitos por covid-19 em junho poderão superar mês mais letal da pandemia

Um dado a nível de Estado apontou que os óbitos decorrentes do coronavírus aumentaram 948% em relação ao mês anterior. Em Passo Fundo, maio fechou com 57 mortes, todas de moradores locais, além de 2.646 novos casos. Desta forma, maio foi o mês com maior número de mortes de moradores locais em Passo Fundo. Porém, baseados em novos dados, junho pode superar esses números.

O mês também deixou bem claro o crescimento de óbitos e novos casos frente a abril. No dia 1º de maio, a cidade tinha 399 casos ativos. Já em 1º de junho, os casos ativos estavam em 998.

Junho, no apanhado de seus 13 dias, está sugerindo que poderá fechar com mais mortes e novos casos do que maio.

Em número de novos casos, junho já está prestes a alcançar maio, tendo até o dia 13 o total de 2.289 novos casos, enquanto maio foram 2.646. Já em óbitos, nos 13 dias computados, Passo Fundo já tem 36 mortes de moradores locais, enquanto maio teve 57 em seus 31 dias.

Somente no último sábado a cidade computou 9 óbitos e domingo mais 4, totalizando 13 mortes dentro do final de semana. As mortes, porém, não ocorreram todas no mesmo dia, pois o boletim fecha em um determinado horário e os óbitos posteriores entram no dia seguinte.

Até domingo, os números oficiais de Passo Fundo são de 31.603 casos confirmados, 558 óbitos e 1.237 casos ativos. As internações em UTI fecharam em 67 e os leitos clínicos em 137.

