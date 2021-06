Redentora confirma o 25º óbito ocasionado pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Redentora, confirmou, no sábado (12/06), a 25ª morte provocada pelo novo coronavírus.

A mulher de 63 anos de idade estava internada no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela e faleceu na madrugada do sábado. Conforme a SMS, a idosa possuía comorbidades.

O mais recente boletim epidemiológico mostra que Redentora tinha 43 casos ativos da doença e nove moradores hospitalizados, sendo cinco em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O município contabiliza, desde o começo da pandemia, 906 contaminações, dos quais, 839 pacientes estão recuperados.

