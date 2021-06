Tenente Portela tem mais de 1,4 mil moradores curados da Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da sexta-feira (11/06), Tenente Portela contabiliza 1.455 moradores recuperados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, são 1.564 infectados.

A publicação oficial também apontava a existência de 84 casos ativos e 17 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais. Vinte e cinco portelenses morreram por complicações decorrentes da Covid-19.

Quatro domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da doença. Todos têm a contaminação comprovada. Dois estão internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Quase 6,5 mil testes para detecção do novo coronavírus já foram realizados no município. Dos 6.498 testados, 5.022 tiveram resultado negativo. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

