Progressista pede solução para o trânsito de pedestres na praça de Coronel Bicaco

Em virtude dos trabalhos de revitalização, foram retirados os passeios públicos no entorno da Praça João Goulart, no centro da cidade de Coronel Bicaco.

Preocupado com a circulação de pedestres no local, o vereador Antônio Martins (PP) reivindicou que sejam reconstruídas as calçadas na praça municipal. Ele contou que, recentemente, avistou uma carreta estacionada na Avenida Presidente Vargas fazendo com que as pessoas precisassem utilizar o asfalto para passar em frente à Praça João Goulart.

— Caminhando no meio do asfalto, os pedestres correm o risco de serem atingidos por um carro, por uma moto. Por isso, apresento essa proposição visando providências urgentes por parte do setor competente da prefeitura, juntamente com a empresa que executa as obras — salientou o progressista.

Antônio Martins acredita que o cronograma de revitalização da praça municipal está atrasado, bem como, a construção dos novos canteiros centrais da Avenida Presidente Vargas. — São obras públicas e merecem mais seriedade — finalizou o edil.

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de forma unânime, na sessão ordinária do dia 07 de junho, a proposição nº 058/2021, que versa sobre a reconstrução do passeio público na Praça João Goulart.

