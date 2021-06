1ª dose: Derrubadas imuniza todos os professores e servidores da educação

A Administração Municipal de Derrubadas anunciou que já aplicou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em todos os profissionais do setor educacional que atuam na rede municipal e estadual de ensino.

Conforme a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, a vacinação de 100% dos profissionais que trabalham nos estabelecimentos de ensino demonstra a preocupação e o comprometimento do Poder Executivo com a educação, uma vez que, com o retorno das aulas presenciais, a imunização de professores e servidores torna-se fundamental e essencial para garantir a segurança e tranquilidade de todos os envolvidos no processo educacional.

— Mas, é importante lembrar, que todos os cuidados devem e continuarão sendo mantidos nas instituições de ensino — ressalta a secretária.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.