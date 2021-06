Miraguaí: Professor Artur Hepp faleceu em decorrência da Covid-19

Faleceu de parada cardíaca próximo ao meio-dia desta sexta-feira, 11, o professor Arthur Hugo Hepp, aos 62 anos de idade. O educador miraguaiense é a décima primeira vítima da Covid-19 no município de Miraguaí.

O professor Arthur testou positivo para a Covid-19 em março deste ano. Foi internado na UTI do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e no mês de abril foi transferido para a UTI do Hospital de Passo Fundo.

Miraguaí perde um dos mais destacados educadores da região que por longos anos foi professor em educandários de municípios da região Celeiro, professor e diretor do Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela de Miraguaí, coordenador da 21ª Coordenadoria Regional de Ensino com sede na cidade de Três Passos e com abrangência em municípios da região Celeiro do Estado, foi secretário de Educação e Cultura de Miraguaí (gestão 2013/2016) e no início do ano de 2021 havia assumido como secretário geral da atual Administração Municipal de Miraguaí.

Arthur Hugo Hepp é oriundo de família da agricultura familiar e dedicou sua vida à família, a educação e a religião.

O professor Artur deixa a esposa e nove filhos.

