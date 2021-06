Executivo da Hyundai estará em Tenente Portela na noite desta sexta-feira

Após ter se reunido com o presidente da Amuceleiro, Luis Carlos Balestrin, e outros prefeitos da região em um avento ocorrido na noite de quinta-feira, 10, em Três Passos, o presidente da Hyundai Group Brasil, Victor Park, fará uma visita a Tenente Portela na noite desta sexta-feira.

Ele será recepcionado pelo prefeito, Rosemar Sala, em seu gabinete a partir das 18 horas.

Na manhã desta sexta-feira o executivo foi recebido pela administração de Campo Novo e a tarde esteve na prefeitura de Coronel Bicaco visitando o prefeito Jurandir da Silva. Ele é acompanhado pela ex-vereadora de Redentora, e proprietária da Empresa Excellence Assessoria Consultoria e Treinamentos LTDA , Dieike de Bona.

Na parte da manhã recebi uma informação de que o executivo estaria sondando a região para trazer um braço da montadora para a Região Celeiro, no entanto, após alguns contatos, fui informado de que as visitas são cortesias e de que o empresário está apenas conhecendo a região e fazendo contatos.

