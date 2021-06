Chiapetta: Secretaria de saúde terá turno estendido para vacinação contra a Covid-19 e Influenza

Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários das Campanhas de Vacinação contra a Covid-19 e Gripe Influenza e que ainda não receberam a imunização poderão aproveitar o horário diferenciado para receber a vacina. Nesta sexta-feira, 11 de junho, as equipes de imunização estão atendendo das 8h às 19h30, sem fechar ao meio dia.

Proposto pela Secretaria Municipal da Saúde, o intuito do turno estendido é ampliar e facilitar o acesso da população para o serviço de imunização. Portanto, pessoas que ainda não se vacinaram e que estão incluídas nos grupos prioritários tem mais essa oportunidade de se vacinar. Até as 17h a vacinação ocorre na tenda localizada em frente a Unidade Básica de Saúde. Das 17h às 19h30 na recepção da UBS.

Vacinação contra a COVID-19. Quem pode se vacinar?

Durante esta semana a Secretaria Municipal da Saúde deu início a vacinação por faixa etária de pessoas sem comorbidades. Assim, estão sendo vacinadas pessoas de 55 a 59 anos.

É importante lembrar que pessoas que ainda não receberam as doses da vacina contra a COVID-19 e que fazem parte dos grupos prioritários já vacinados podem procurar a UBS para receber a imunização.

Vacinação contra a Influenza. Quem pode se vacinar?

No último dia 09 de junho, teve início a terceira etapa de vacinação da Campanha contra a Gripe Influenza. Devem ser vacinadas pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com alguma deficiência permanente, profissionais da força de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e detentos.

Os públicos da primeira etapa (crianças de seis meses até menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e indígenas) e da segunda fase da campanha (idosos a partir dos 60 anos ou mais e Professores) que ainda não se imunizaram também podem procurar a UBS para garantir a aplicação.

