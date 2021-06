Mais de 40 pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas em Santa Maria

A Polícia Civil faz, nesta sexta-feira (11), uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de Santa Maria, Região Central do Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, o grupo atua com o tráfico de drogas, além de praticar outros crimes, como roubo, furto e corrupção de menores. Até as 9h40, 43 pessoas haviam sido presas.

Estão sendo cumpridos 48 mandados de prisão temporária, 28 mandados de busca e apreensão e 11 bloqueios de contas bancárias nas cidades de Santa Maria, Mata e Dilermando de Aguiar.

"Nós estamos desarticulando um braço de uma organização criminosa que atuava na distribuição do trafico de drogas em Santa Maria.[...] Intencionamos dar um baque, quebrar a estrutura dessa organização que vem causando, não só a prática do tráfico, mas também furtos, roubos e homicídios que aconteceram vinculados a esse grupo criminoso", destaca o delegado regional Sandro Meinerz.

Segundo a polícia, foram seis meses de investigação. A organização teria ligação com uma facção do Vale do Sinos, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação desta sexta é realizada com o objetivo de prender os principais chefes do grupo criminoso, bem como comparsas e operadores financeiros. A polícia ainda pretende atingir o grupo financeiramente, com o bloqueio e sequestro de bens e valores.

