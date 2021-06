Covid-19: São Martinho começa a vacinar novos grupos

A secretaria municipal de saúde de São Martinho está realizando o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 55 anos ou mais, caminhoneiros entre 18 e 59 anos, residentes no município e, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros.

Para fazer o agendamento, o interessado deve entrar em contato pelo (55) 9 9651-6480.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.