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Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP

População deve ficar atenta a sintomas de intoxicação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/08/2026 às 14h57

Após o incêndio de terça-feira (4) em uma empresa de produtos químicos, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, determinou a interdição de toda a extensão da Estrada do Bonsucesso e de todas as suas vias de acesso, por medida de segurança.

“A população deve evitar a região da Estrada do Bonsucesso, utilizar rotas alternativas e respeitar a sinalização e as orientações das equipes de emergência", diz a prefeitura.

A área interditada está em uma região industrial, a mais de 500 metros das residências mais próximas. Cerca de 200 pessoas foram evacuadas da área no início do incêndio, como medida preventiva .

A prefeitura também disponibilizou um abrigo emergencial, no Centro de Convivência da Melhor Idade, como ponto de apoio às famílias. Apesar da grande dimensão do incidente, não houve feridos .

Outra ação preventiva é o monitoramento contínuo das condições ambientais e a avaliação técnica dos gases liberados por força das chamas. A empresa atingida pelo fogo contava com 26 tanques de solventes.

“A medida visa garantir a proteção da comunidade que vive no entorno, dos trabalhadores do bairro e das equipes que atuam no atendimento à ocorrência”, informou a prefeitura.

Atendimento médico

A prefeitura também determinou que duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permaneçam de prontidão no local para eventual atendimento.

"Até o momento, foi registrado o atendimento médico de um homem, que apresentou quadro de convulsão e foi encaminhado para uma unidade de saúde do município", disse a administração municipal.

A prefeitura orienta as pessoas que residem, trabalham ou passam pelo entorno a procurar atendimento médico imediatamente caso sintam irritação intensa nos olhos ou na garganta, tosse persistente, falta de ar, dor no peito, tontura, náusea ou outros sinais de intoxicação . Em situações de urgência, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192.

"Os moradores das áreas eventualmente atingidas pela fumaça devem manter portas e janelas fechadas, evitar atividades ao ar livre e não ter contato com resíduos, fuligem, líquidos ou outros materiais provenientes da área afetada”, alerta a administração de Itaquaquecetuba.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, afirmou que o incidente não contaminou a água fornecida pela Sabesp , embora um boato sobre isso tenha se espalhado pela cidade.

“A Sabesp emitiu uma nota oficial assegurando que não há qualquer tipo de contaminação ou risco à saúde da população, garantindo a segurança do abastecimento de água potável na cidade”, reforçou.

Boigues disse ainda que, como o local abriga grande quantidade de materiais altamente inflamáveis, como álcool, acetato, resina e propanol, ainda existe risco de novas explosões, embora em menor escala .

“A previsão é de que a rotina no bairro seja normalizada ainda hoje. O restabelecimento da energia elétrica, que foi preventivamente suspensa pela EDP para evitar que o fogo se alastrasse pela rede, depende apenas do aval do Corpo de Bombeiros”.

Segundo Boigues, a empresa incendiada operava de forma totalmente regular .

“A documentação administrativa está em dia, incluindo o alvará de funcionamento municipal, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e a licença de operação emitida pela Cetesb. Além disso, os funcionários utilizavam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e eram treinados”.

Boigues informou ainda que as causas do incidente ainda estão sob investigação. Uma das hipóteses analisadas é de que um vazamento de materiais inflamáveis, associado ao acúmulo de gases e à eletricidade estática, possa ter dado início ao foco de incêndio.

Incêndio controlado

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar de o incêndio já estar controlado, 35 viaturas e 89 bombeiros continuam empenhados no local para combater o fogo nos resíduos químicos. As equipes também realizam o resfriamento dos tanques que estão incendiados.

A corporação conta com o apoio da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar (PM), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Saúde.

A reportagem tentou contato com a empresa Quema Química, mas não teve sucesso.

Saiba mais sobre o incêndio em Itaquaquecetuba no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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