Saída de pista é registrada na ERS-585 entre Erval Seco e Seberi

Uma saída de pista foi registrada no final da tarde deste domingo (2) na ERS-585, no trecho que liga os municípios de Erval Seco e Seberi.

O acidente ocorreu nas proximidades da Ponte Fortaleza, em uma curva onde, segundo relatos, há diversos buracos no pavimento. Conforme informado pelo motorista e pela passageira, um casal que ocupava uma caminhonete, o condutor tentou desviar das irregularidades existentes na pista, mas acabou perdendo o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da rodovia.

Apesar do impacto e do susto, os dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, não havendo registro de lesões graves. A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência.

Moradores da região e motoristas que utilizam frequentemente a ERS-585 afirmam que o trecho apresenta problemas nas condições do pavimento há bastante tempo. Segundo eles, outros acidentes já foram registrados nas proximidades da Ponte Fortaleza, o que aumenta a preocupação com a segurança de quem trafega pela rodovia.

Por ser uma rodovia estadual, a ERS-585 é de responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio dos órgãos competentes encarregados da manutenção da malha viária.

A ocorrência reforça os pedidos da comunidade e dos usuários da rodovia para que sejam realizados reparos no trecho, especialmente nas imediações da Ponte Fortaleza, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e reduzir o risco de novos acidentes.

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