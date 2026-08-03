Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Colonial, em Ijuí

Suspeito foi localizado pela Força Tática após denúncias; arma não foi encontrada, mas vídeo, cápsulas e motocicleta foram apreendidos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Repórter Janio Fernandes
03/08/2026 às 09h55
Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Colonial, em Ijuí
(Foto: Arte / Sistema Província)

Um homem foi preso em flagrante pela equipe da Força Tática da Brigada Militar na tarde deste domingo (2), após realizar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Colonial, em Ijuí.

Segundo a ocorrência, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após receber denúncias de que um motociclista teria efetuado diversos disparos em uma rua onde havia crianças brincando, colocando em risco a segurança das pessoas que estavam no local.

Com base nas informações fornecidas por testemunhas, os policiais obtiveram as características do suspeito, da motocicleta utilizada e do local para onde ele teria fugido. A equipe localizou o homem em um apartamento de um condomínio, onde foi realizada a abordagem.

Durante a ação, o suspeito recebeu voz de prisão e negou estar com a arma de fogo. Os policiais realizaram buscas no imóvel, porém o armamento utilizado nos disparos não foi localizado.

No local da ocorrência, testemunhas recolheram três cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros e entregaram o material à Brigada Militar. Além disso, um vídeo que mostra o suspeito passando pela via e efetuando os disparos também foi entregue aos policiais e passará a integrar a investigação.

A motocicleta utilizada na ação, um capacete, as cápsulas deflagradas e o material audiovisual foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia como parte das evidências do caso.

Após a prisão, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro para a realização de exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil instaurará um inquérito para esclarecer todos os detalhes da ocorrência e dará continuidade às investigações, incluindo a oitiva das testemunhas que acionaram a Brigada Militar.

Atualização

Em atualização ao caso, o delegado regional Ricardo Miron informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Conforme a autoridade policial, o homem pagou fiança e foi colocado em liberdade. Ele responderá ao processo em liberdade, enquanto as investigações prosseguem.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto de Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar | Divulgação
Apreensão Há 13 horas

Brigada Militar apreende bloqueadores de sinal avaliados em R$ 200 mil na ERS-324

Equipamentos são usados para dificultar o rastreamento de veículos e cargas, reforçando a importância da fiscalização nas rodovias gaúchas

 Foto: Divulgação
Rio Uruguai Há 14 horas

Corpo de jovem argentino desaparecido no rio Uruguai foi encontrado nesta segunda-feira

Vítima havia desaparecido no sábado (1º)

 (Foto: Arquivo Pessoal)
Homicídio Há 17 horas

Jovem de 19 anos é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Panambi

Kevin Rodrigues de Almeida, natural de Cruz Alta, estava desaparecido desde a noite de sábado; Polícia Civil investiga o crime.

 (Foto: Reprodução / Rádio Avenida)
Acidente Rodoviário Há 18 horas

Saída de pista é registrada na ERS-585 entre Erval Seco e Seberi

Motorista perdeu o controle da caminhonete ao tentar desviar de buracos na pista; casal sofreu apenas ferimentos leves.

 (Foto: Caçadores De Notícias)
Acidente Rodoviário Há 18 horas

Colisão entre carreta bitrem e carro deixa veículos destruídos na BR-285

Acidente ocorreu na manhã de sábado entre Entre-Ijuís e Coronel Barros; motorista da carreta foi resgatado com vida após ficar preso na cabine.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
15° Sensação
0.78 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
Política Há 4 horas

Avante oficializa Augusto Cury como candidato à Presidência
Tecnologia Há 7 horas

Empréstimo online exige atenção para evitar golpes
Justiça Há 7 horas

Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE
Direitos Humanos Há 7 horas

Justiça condena militar por estupro de guerrilheira durante ditadura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 +0,04%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,501,35 +0,01%
Ibovespa
178,000,23 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias