Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Colonial, em Ijuí

Um homem foi preso em flagrante pela equipe da Força Tática da Brigada Militar na tarde deste domingo (2), após realizar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Colonial, em Ijuí.

Segundo a ocorrência, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após receber denúncias de que um motociclista teria efetuado diversos disparos em uma rua onde havia crianças brincando, colocando em risco a segurança das pessoas que estavam no local.

Com base nas informações fornecidas por testemunhas, os policiais obtiveram as características do suspeito, da motocicleta utilizada e do local para onde ele teria fugido. A equipe localizou o homem em um apartamento de um condomínio, onde foi realizada a abordagem.

Durante a ação, o suspeito recebeu voz de prisão e negou estar com a arma de fogo. Os policiais realizaram buscas no imóvel, porém o armamento utilizado nos disparos não foi localizado.

No local da ocorrência, testemunhas recolheram três cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros e entregaram o material à Brigada Militar. Além disso, um vídeo que mostra o suspeito passando pela via e efetuando os disparos também foi entregue aos policiais e passará a integrar a investigação.

A motocicleta utilizada na ação, um capacete, as cápsulas deflagradas e o material audiovisual foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia como parte das evidências do caso.

Após a prisão, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro para a realização de exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil instaurará um inquérito para esclarecer todos os detalhes da ocorrência e dará continuidade às investigações, incluindo a oitiva das testemunhas que acionaram a Brigada Militar.

Atualização

Em atualização ao caso, o delegado regional Ricardo Miron informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Conforme a autoridade policial, o homem pagou fiança e foi colocado em liberdade. Ele responderá ao processo em liberdade, enquanto as investigações prosseguem.

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