Colisão entre carreta bitrem e carro deixa veículos destruídos na BR-285

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta bitrem e um veículo de passeio foi registrado por volta das 6h30 da manhã deste sábado (1º), na BR-285, na altura do quilômetro 490, no trecho entre os municípios de Entre-Ijuís e Coronel Barros.

De acordo com as informações, a colisão provocou a saída da carreta da pista. O veículo de carga tombou às margens da rodovia e ficou completamente destruído em decorrência da força do impacto.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelas equipes de socorro. Após o salvamento, ele foi retirado com vida e recebeu atendimento no local.

O automóvel de passeio também sofreu danos de grande proporção, ficando parcialmente destruído. Os ocupantes foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Até o momento, as informações iniciais indicam que não há vítimas em estado grave.

O atendimento da ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuaram no resgate das vítimas e na segurança da rodovia.

Apesar da gravidade da colisão, o trânsito na BR-285 permaneceu fluindo normalmente, uma vez que os veículos envolvidos ficaram fora da pista. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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