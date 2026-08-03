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Jovem de 19 anos é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Panambi

Kevin Rodrigues de Almeida, natural de Cruz Alta, estava desaparecido desde a noite de sábado; Polícia Civil investiga o crime.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Primavera / Informa Panambi
03/08/2026 às 10h34
Jovem de 19 anos é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Panambi
(Foto: Arquivo Pessoal)

Um jovem de 19 anos, identificado como Kevin Rodrigues de Almeida, natural de Cruz Alta, foi encontrado morto na noite deste domingo (2) em um terreno baldio localizado na Rua Elias Cristiano Lasch, no Centro de Panambi.

Conforme apurado no local, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca. O corpo foi localizado no fim da tarde, após a Brigada Militar ser informada sobre a presença de um homem caído no terreno.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas, ao chegar ao endereço, apenas pôde constatar o óbito.

De acordo com o pai da vítima, que esteve no local, a família é natural de Cruz Alta e havia se mudado para Panambi há cerca de um mês em busca de trabalho em uma empresa da cidade. Atualmente, todos residiam no bairro Alvis Klasener.

Ainda segundo o familiar, Kevin havia saído de casa na noite de sábado, 1º de agosto, e, desde então, não manteve mais contato com a família, que desconhecia seu paradeiro até a localização do corpo.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do homicídio. O trabalho pericial foi executado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pela coleta de vestígios que poderão auxiliar na investigação.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ijuí, onde foi submetido ao exame de necropsia.

A Polícia Civil instaurou investigação e segue realizando diligências para esclarecer a motivação do crime, identificar a autoria e reunir elementos que contribuam para a elucidação do caso.

 

 

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