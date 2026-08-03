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Homem é preso por tráfico de drogas durante ação policial em Erval Seco

Suspeito de 31 anos foi flagrado com maconha, cocaína, dinheiro, celulares e materiais utilizados para o fracionamento de entorpecentes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
03/08/2026 às 09h23
Homem é preso por tráfico de drogas durante ação policial em Erval Seco
(Foto: Brigada Militar)

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (1º), durante uma ação policial realizada no município de Erval Seco.

A prisão aconteceu enquanto os policiais efetuavam patrulhamento nas proximidades de um local conhecido por ser utilizado para a comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem ao suspeito, os agentes localizaram drogas já preparadas para a venda, além de outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente 112 gramas de maconha, além de cinco porções da mesma substância e quatro porções de cocaína, todas fracionadas e prontas para serem comercializadas.

Os policiais também recolheram três aparelhos celulares, R$ 175,00 em dinheiro, distribuídos em cédulas de diversos valores, e diversos invólucros utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Concluídos os procedimentos legais, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

 

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