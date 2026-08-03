Homem é preso por tráfico de drogas durante ação policial em Erval Seco

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (1º), durante uma ação policial realizada no município de Erval Seco.

A prisão aconteceu enquanto os policiais efetuavam patrulhamento nas proximidades de um local conhecido por ser utilizado para a comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem ao suspeito, os agentes localizaram drogas já preparadas para a venda, além de outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente 112 gramas de maconha, além de cinco porções da mesma substância e quatro porções de cocaína, todas fracionadas e prontas para serem comercializadas.

Os policiais também recolheram três aparelhos celulares, R$ 175,00 em dinheiro, distribuídos em cédulas de diversos valores, e diversos invólucros utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Concluídos os procedimentos legais, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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