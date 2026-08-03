Tenente Portela recebe a 4ª Copa CER Miraguai de Base no sábado 08

Tenente Portela será sede, no próximo sábado (8), da 4ª Copa CER Miraguai de Base, que acontece a partir das 8h30, no Estádio da Baixada. A competição reunirá mais de 250 crianças e adolescentes, representando equipes de diversos municípios da região.

Participam do torneio equipes de Humaitá, Crissiumal, Caiçara, Taquaruçu do Sul, Palmitinho e outras cidades, em um evento voltado à integração entre os atletas e ao fortalecimento do futebol de base.

O Clube Esportivo Recreativo Miraguai, organizador da competição, estará representado em todas as categorias disputadas: Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

A programação será realizada ao longo de todo o sábado, reunindo atletas, familiares e torcedores em um dia dedicado ao esporte e à formação de novos talentos. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Tenente Portela.

A comunidade está convidada a prestigiar as partidas e incentivar os jovens atletas que participarão de mais uma edição da Copa CER Miraguai de Base.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



