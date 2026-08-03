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Energia solar e baterias impulsionam a economia industrial

A energia solar e o sistema BESS reduzem os custos industriais contra a alta nas tarifas elétricas. A tecnologia garante estabilidade financeira e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/08/2026 às 11h40
Energia solar e baterias impulsionam a economia industrial
Foto: Gilberto Sousa / CNI

Uma pesquisa da CNI mostra que o custo da eletricidade afeta a competitividade de 83% das indústrias brasileiras. Além disso, cerca de 67% dos empresários relatam que o aumento das tarifas impacta diretamente os custos de produção das empresas. Consequentemente, o setor busca soluções eficientes para mitigar o impacto constante dos reajustes tarifários no país.

Nesse contexto, mais de 64% das indústrias passaram a adotar medidas estratégicas para reduzir os gastos com eletricidade. Desse total, 13% dos gestores investiram diretamente em autogeração e em programas focados em eficiência energética. Dessa forma, as empresas buscam diminuir a dependência das tarifas convencionais e otimizar os seus processos produtivos.

Por fim, a adesão às medidas de economia varia de forma expressiva conforme o segmento industrial analisado na pesquisa. Enquanto o setor de equipamentos de informática priorizou ações de eficiência energética, a indústria de produtos de borracha destacou-se nos investimentos em autogeração. Assim, os dados comprovam que a gestão de custos com energia se tornou prioridade absoluta para a indústria nacional.

Transição para a geração própria e impacto econômico

O constante aumento da tarifa de luz impulsiona o interesse por fontes renováveis no Brasil. Nesse cenário, a energia solar fotovoltaica se consolida como a principal alternativa para conter os custos operacionais. Além disso, o avanço da tecnologia e a queda nos preços das instalações tornam essa escolha ainda mais atraente.

A adoção dos painéis solares reduz consideravelmente os gastos mensais de famílias e empresas. Segundo Anderson Oliveira, CEO operacional da EcoPower, o valor economizado com a fatura elétrica impulsiona diretamente a economia nacional. Dessa forma, os consumidores reinvestem esses recursos em ampliações, novas tecnologias e viagens.

"A energia solar vai de encontro a uma conscientização que é global: a sustentabilidade. Além dela, a economia que proporciona às famílias, às empresas, indústrias e propriedades rurais em suas contas de energia elétrica impulsiona a economia do país. O valor mensal economizado é investido em diversas áreas como viagens, ampliações das empresas e novas tecnologias, de acordo com a realidade de cada consumidor", afirmou Anderson.

A transição energética oferece maior estabilidade financeira frente aos constantes reajustes das concessionárias. Portanto, os investimentos em sistemas fotovoltaicos garantem previsibilidade orçamentária e rápida rentabilidade. Consequentemente, a geração própria de eletricidade fortalece o orçamento doméstico e a competitividade do setor produtivo. "A energia solar funciona como uma aplicação financeira de alta rentabilidade e baixo risco. Quando uma família deixa de pagar valores abusivos na conta de luz, esse capital remanescente é reinjetado diretamente na economia local por meio do consumo de bens e serviços", apontou Anderson.

Adoção do BESS e autonomia nos momentos críticos

A manutenção da bandeira amarela pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) continua encarecendo a conta de luz e pressionando o orçamento dos consumidores brasileiros. Dessa forma, a baixa nos reservatórios das hidrelétricas exige o acionamento de termelétricas e encarece o custo da geração de energia. Além disso, a busca por maior estabilidade financeira e previsibilidade nos gastos mensais impulsiona a adesão à energia solar.

Segundo Anderson, para esse cenário, a integração da tecnologia BESS aos sistemas solares surge como uma solução muito eficiente para otimizar o consumo. Por exemplo, os equipamentos armazenam a energia gerada durante o dia para utilização posterior nos horários de pico ou à noite.

"O BESS atua como o cérebro e o reservatório do sistema de energia solar. Durante os períodos do dia em que a irradiação solar é abundante, os painéis fotovoltaicos geram energia. Logo, tanto para suprir o consumo imediato do imóvel quanto para carregar o banco de baterias. Quando a captação solar cessa ou nos momentos em que a tarifa da distribuidora atinge seus valores mais altos, o sistema BESS entra em operação automaticamente. Assim, descarregando a energia armazenada para abastecer a unidade consumidora", apontou o CEO.

Consequentemente, a combinação de baterias e painéis fotovoltaicos reduz a dependência da rede elétrica convencional e diminui significativamente os custos. Assim, essa autonomia energética atrai indústrias, comércios, propriedades rurais e famílias que buscam proteção contra as constantes altas tarifárias.

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