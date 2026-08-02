Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias

Corredor foi reconhecido por um pedestre no Belenzinho, em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/08/2026 às 18h20

O ex-maratonista Daniel Ferreira do Nascimento foi encontrado com vida nesse sábado (1º). O ex-atleta, que representou o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estava na zona leste de São Paulo. Com 28 anos de idade, Danielzinho, como o corredor era chamado, tinha o paradeiro desconhecido desde 19 de junho de 2026.

Ele foi visto pela última vez em Paraguaçu Paulista, no interior do estado. Depois de ficar 44 dias desaparecido, foi reconhecido por um pedestre na Rua Dr. Ubaldino do Amaral, no Belenzinho, em São Paulo . A partir desse reconhecimento, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada. Após a verificação dos dados, o próprio atleta confirmou a identidade. O reencontro com os familiares ocorreu no 30º Distrito Policial, no Tatuapé.

Desde o desaparecimento, familiares do corredor mobilizaram diversas campanhas em redes sociais para que Danielzinho fosse encontrado.

Olimpíada de Paris e o doping em 2024

Além de representar o Brasil em 2021 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele ainda é o recordista sul-americano da maratona, com 2:04:51. A histórica marca foi obtida na terceira maratona do corredor, em abril de 2022, em Seul (Coreia do Sul). Ele quebrou o recorde brasileiro e sul-americano, que durava 24 anos e pertencia a Ronaldo da Costa, que fez o tempo de 2:06:05 na Maratona de Berlim de 1998, então recorde mundial. Esta marca é a mais rápida para a distância por um maratonista não nascido na África.

Em abril de 2023, Danielzinho obteve o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024, ao fechar em quarto lugar a Maratona de Hamburgo, com o tempo de 2:07:06. Mas, em julho de 2024, às vésperas dos Jogos Olímpicos, testou positivo para esteroides anabolizantes durante um teste-surpresa feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

As análises encontraram traços de drostanolona, metenolona e nandrolona (três hormônios anabolizantes). Foi preventivamente suspenso e impedido de participar dos Jogos Olímpicos. Em maio de 2025, a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) suspendeu o atleta por cinco anos por doping . A punição foi definida de forma retroativa a 15 de julho de 2024 (data do seu teste). Dessa forma, o atleta está banido do esporte até julho de 2029.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200

Brasileira fatura 100 pontos no ranking e deve alcançar o 195º lugar
Esportes Há 13 horas

Sampaio Basquete é campeão da Liga Nacional de Basquete Feminino 2026

Time maranhense vence Campinas e leva taça pela quarta vez

 Divisão de Acesso reúne 16 clubes, que se enfrentam em turno único na fase classificatória (Imagem: Divulgação | FGF)
1ª rodada Há 13 horas

União Frederiquense estreia diante do Bagé na Divisão de Acesso

Competição iniciou neste sábado (1º/8)
Esportes Há 14 horas

Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia

Brasileiras decidem título com Stam e Schoon às 18h deste domingo
Esportes Há 16 horas

São Paulo vence Vitória e assume liderança do Brasileirão Feminino

Com transmissão da TV Brasil, Soberanas fazem 3 a 1 em Salvador

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 10 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 12 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,659,71 -0,58%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias