Gurias do Yucumã vencem por 4 a 0 na estreia do Gauchão

As Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, começaram com vitória a participação no Campeonato Gaúcho Feminino Profissional. Na estreia da competição, a equipe goleou as Minas de Candiota por 4 a 0.
O grande destaque da partida foi a recém-contratada Bahia, autora de três gols. O quarto gol da equipe foi marcado pela venezuelana Valentina Rojas.
Além do placar elástico, a equipe teve atuação disciplinada e encerrou a partida sem receber cartões amarelos.
Durante o confronto, a técnica Cássia Sousa promoveu a entrada de duas atletas indígenas de Tenente Portela. Heula, de 16 anos, considerada a jogadora indígena mais jovem do Brasil a atuar no futebol profissional, e Patrícia, de 32 anos, apontada como a atleta indígena mais experiente em atividade no país. As duas atuam como zagueiras.
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