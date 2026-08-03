PT oficializa Lula como candidato à reeleição

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste domingo (2), a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. A convenção partidária foi realizada em São Paulo e confirmou também Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente, repetindo a chapa vencedora das eleições de 2022.

Durante o discurso, Lula afirmou que pretende divulgar o programa completo de governo a partir de 16 de agosto, início oficial da campanha eleitoral. Entre os compromissos anunciados para um eventual novo mandato estão investimentos em educação, criação de um programa voltado à população idosa, fortalecimento da indústria da defesa, ações relacionadas às terras raras e medidas para ampliar a transição energética.

O presidente também declarou que pretende rever o atual modelo de emendas parlamentares e fez críticas ao fundo partidário. Além disso, defendeu o combate à violência contra a mulher e afirmou que esta será sua última disputa à Presidência da República caso seja reeleito.

A convenção reuniu representantes de partidos aliados, entre eles PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O prazo para realização das convenções partidárias termina em 5 de agosto. As candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto, e a campanha eleitoral terá início no dia 16.

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