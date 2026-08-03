Homem morre após sofrer descarga elétrica durante serviço doméstico em Ijuí

Foi identificado como Carlos Pereira, de 38 anos, o homem que morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço doméstico no bairro Getúlio Vargas, em Ijuí.

Após o acidente, uma equipe do SAMU Salvar foi acionada para prestar atendimento à vítima. Carlos recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI).

No hospital, as equipes médicas realizaram diversas manobras de reanimação na tentativa de salvar a vida do paciente. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, Carlos Pereira não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica e teve o óbito confirmado.

A ocorrência também mobilizou equipes da Brigada Militar e outros órgãos de segurança pública, que atenderam a situação e realizaram os procedimentos necessários no local.

As circunstâncias que resultaram no acidente ainda serão apuradas. A Polícia Civil informou que instaurará uma investigação para esclarecer como ocorreu a descarga elétrica que provocou a morte do homem. Até a conclusão dos trabalhos, as causas do acidente permanecem sob apuração.

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