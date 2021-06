Administração realiza campanha Junho Violeta em Redentora

Durante o mês de junho, a administração municipal estará realizando a campanha de conscientização Junho Violeta. As ações são alusivas há 15 de junho, dia mundial conscientização da violência contra a pessoa idosa.

O objetivo é sensibilizar para a prevenção e conscientização da violência contra a pessoa idosa. A campanha engloba publicações em redes sociais e distribuição de material informativo.

Dados do Disque 100 revelam que, só no primeiro semestre deste ano, mais de 33,6 mil casos de violações de direitos humanos foram registrados contra o idoso no Brasil.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.