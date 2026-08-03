MDB lança Gabriel Souza como candidato ao governo do RS

Nascido em Porto Alegre, Gabriel cresceu em Tramandaí, no Litoral Norte, onde iniciou sua trajetória como líder estudantil. Com mais de 20 anos de atuação na vida pública, foi deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde exerceu funções como presidente do Parlamento, líder do governo e líder da bancada. Atualmente, é vice-governador do Estado, durante o segundo mandato do governador Eduardo Leite (PSD).

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