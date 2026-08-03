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MDB lança Gabriel Souza como candidato ao governo do RS

O MDB vai disputar as eleições deste ano no Rio Grande do Sul em coligação com PSD, PRD, União Br e Solidariedade

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1RS
03/08/2026 às 07h43
MDB lança Gabriel Souza como candidato ao governo do RS
(Foto: Reprodução RBS TV)

MDB confirmou a candidatura de Gabriel Souza ao governo do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste sábado (1º), no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Gabriel Souza é vice-governador do Rio Grande do Sul no segundo mandato de Eduardo Leite no Palácio Piratni (PSD). Antes, foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Disputa o Palácio Piratini pela primeira vez.

“Temos que avançar na resiliência climática. No combate a criminalidade contra as mulheres. Avançar na diminuição das filas do SUS. Viabilizar uma melhor aprendizagem para nossos alunos. E ao mesmo tempo não podemos causar retrocesso no estado”, discursou Gabriel.

O MDB vai disputar as eleições deste ano no Rio Grande do Sul em coligação com PSD, PRD, União Br e Solidariedade.

As convenções são os eventos em que os filiados dos partidos se reúnem para escolher os candidatos nas eleições. A data limite é 5 de agosto.

Na sequência, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Nas eleições deste ano, em 4º de outubro, os brasileiros vão votar para:

  • presidente;
  • governador;
  • Senado (duas vagas por estado);
  • deputado federal;
  • deputado estadual.

Trajetória de Gabriel Souza

 

Gabriel Souza (Porto Alegre, 1984) é médico veterinário, formado pela Ulbra. Cursa doutorado em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, Portugal, e no IDP, Brasil. É mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba e especialista em Gestão Pública pela UCDB.

Possui formação executiva pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (EUA), pelo Insper (SP), pela Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio) e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Nascido em Porto Alegre, Gabriel cresceu em Tramandaí, no Litoral Norte, onde iniciou sua trajetória como líder estudantil. Com mais de 20 anos de atuação na vida pública, foi deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde exerceu funções como presidente do Parlamento, líder do governo e líder da bancada. Atualmente, é vice-governador do Estado, durante o segundo mandato do governador Eduardo Leite (PSD).

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