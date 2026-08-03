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PP oficializa Silvana Covatti como vice na chapa de Luciano Zucco

o PP definiu sua cota com 30 nomes para a Assembleia Legislativa e 13 para a Câmara dos Deputados

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
03/08/2026 às 07h31
PP oficializa Silvana Covatti como vice na chapa de Luciano Zucco
(Foto: Divulgação)

O Progressistas (PP) oficializou a candidatura de Silvana Covatti ao cargo de vice-governadora na chapa encabeçada por Luciano Zucco (PL), em convenção partidária realizada na sede da Fecomércio-RS. Durante o encontro, correligionários e aliados destacaram e enalteceram a trajetória política da progressista.

O evento também selou a indicação de Sérgio Turra (PP) como primeiro suplente na candidatura de Marcel Van Hattem (Novo) ao Senado, vaga hoje ocupada por Luiz Carlos Heinze (PP), que não disputará a reeleição. Integrando a Federação União Progressista ao lado do União Brasil, o PP definiu sua cota com 30 nomes para a Assembleia Legislativa e 13 para a Câmara dos Deputados.

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