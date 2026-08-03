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Diversidade na inovação é tema de conferência de ciência e tecnologia

Tema da Rio Innovation Week é Simbiose - o futuro não acontece isolado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/08/2026 às 08h30

O Rio de Janeiro sedia, de 4 a 7 de agosto, no Pier Mauá, a sexta edição do Rio Innovation Week (RIW), conferência global de ciência, tecnologia e negócios que reunirá expositores brasileiros e estrangeiros em ampla programação.

Com o tema “Simbiose – o futuro não acontece isolado”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre a necessidade de colaboração entre diferentes áreas do conhecimento e setores da economia, visando enfrentar desafios do presente e construir soluções para o futuro.

“Chegar à sexta edição com o RIW como um dos maiores encontros de inovação e tecnologia mostra o amadurecimento do evento e a força do Rio de Janeiro como polo global de criatividade, negócios e conhecimento", afirma Jerônimo Vargas, idealizador e diretor-geral do RIW.

“O crescimento do Rio Innovation Week ao longo dos anos reflete a capacidade de reunir empresas, startups, academia, setor público e sociedade em torno de discussões que ajudam a moldar o futuro”, acrescenta;

Participações

A programação conta com conferencistas inéditos, de vários setores, como a ativista e vencedora do Prêmio Nobel Malala Yousafzai e o vencedor do Nobel de medicina Edvard Moser. Também farão palestras a cientista brasileira Tatiana Sampaio, a deputada e ex-ministra Sonia Guajajara e a ativista indígena Txai Suruí.

Para ampliar as discussões sobre criatividade, identidade, comportamento e transformação social, o evento traz os escritores brasileiros Djamila Ribeiro e Itamar Vieira Junior, o premiado autor angolano Ondjaki e o historiador Luiz Antonio Simas. Outras vozes também vão compor o debate, como as apresentadoras Regina Casé e Bella Gil, os cantores Seu Jorge e Zélia Duncan e a banda Os Garotin.

Inovação

Com expectativa de movimentar R$ 4 bilhões em negócios e receber cerca de 180 mil pessoas, o Rio Innovation Week reunirá 2 mil startups , centenas de expositores e 60 conferências. Espera-se que cerca de 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados.

O conceito de simbiose guia todos os espaços do RIW, explorando a ideia de que inovação precisa conectar tecnologia, propósito e diversidade de perspectivas. A conferência vai contar com 16 trilhas e cerca de 40 palcos dedicados a temas como inteligência artificial, soft power brasileiro, ESG 2.0, inovação social, educação e saúde, indústria criativa, futuro do trabalho, entre outros.

"O grande desafio hoje não é apenas gerar boas ideias, mas transformá-las em soluções que cheguem ao mercado e impactem a sociedade. O Rio Innovation Week nasceu para ser esse ambiente de conexão, aproximando pesquisadores, startups , investidores, grandes empresas e poder público, fortalecendo todo o ecossistema de inovação", explica Carlos Junior, sócio e diretor de Inovação Aberta do Rio Innovation Week.

Startup Program

Trazendo novidades, o Startup Program foi ampliado, com mais pesquisadores e maior aproximação com as indústrias. Mais de 50 empresas de Venture Capital vão participar, em busca de onde investir para que projetos saiam do papel.

Além das startups , o programa este ano abre espaço para pequenas e médias empresas, e pela primeira vez o RIW traz para dentro de seu espaço o Fórum Internacional de Negócios Aeroespaciais, promovido pela Agência Espacial Brasileira (AEB) em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU). Também traz a Conferência Cocreators, de Economia Criativa, que este ano vai focar em negócios, ligando pequenos influenciadores a grandes marcas.

“A inovação e a tecnologia deixaram de ser temas restritos ao ambiente empresarial e passaram a ocupar papel central no desenvolvimento da sociedade como um todo. O tema desta edição traduz exatamente essa visão: nenhum avanço relevante é construído de forma isolada”, disse o cofundador da plataforma Innovation Week, Fábio Queiróz.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Tâmara Freire

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© Paulo Pinto/ Agência Brasil
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