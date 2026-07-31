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Rio Grande do Sul terá mais de 8,5 milhões de eleitores nas Eleições 2026

Região Celeiro reúne quase 113 mil eleitores aptos a votar e reforça sua importância no cenário eleitoral gaúcho

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/TSE-RS
31/07/2026 às 15h37
Rio Grande do Sul terá mais de 8,5 milhões de eleitores nas Eleições 2026
Foto: Gerada Por IA

O Rio Grande do Sul terá 8.526.233 eleitores aptos a participar das Eleições 2026, marcadas para o dia 4 de outubro, conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O número representa uma redução de 1,8% em relação ao eleitorado das eleições municipais de 2024, mas um crescimento de 1,22% na comparação com o pleito geral de 2022.

Do total de eleitores gaúchos, 86,92% já possuem biometria cadastrada, o que garante mais agilidade e segurança na identificação durante a votação.

Porto Alegre lidera o ranking estadual com 1.061.485 eleitores, seguida por Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. O levantamento aponta ainda que 53% do eleitorado é formado por mulheres, enquanto 54.702 jovens de 16 e 17 anos já estão aptos a votar, mesmo com o voto facultativo nessa faixa etária. Outros 2.308 eleitores solicitaram o uso do nome social no título eleitoral.

Na Região Celeiro, formada por 21 municípios, 112.988 eleitores poderão participar das eleições, representando cerca de 1,3% do eleitorado gaúcho. Entre os maiores colégios eleitorais da região estão Três Passos, com aproximadamente 18,5 mil eleitores, Santo Augusto com 11,8 mil, Tenente Portela com 11,3 mil, Crissiumal com 10,5 mil, além de Coronel Bicaco e Humaitá.

Os números reforçam a relevância política da Região Celeiro nas eleições estaduais e nacionais deste ano. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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