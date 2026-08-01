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Desemprego no país no segundo trimestre é de 5,4%

Dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
01/08/2026 às 10h59
Desemprego no país no segundo trimestre é de 5,4%
Resultado representa queda em relação ao primeiro trimestre do ano (6,1%) e na comparação com o mesmo período de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

A taxa de desemprego no segundo trimestre ficou em 5,4% – atingindo o menor nível já registrado desde 2012, quando começa a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).

O resultado representa queda em relação ao primeiro trimestre do ano (6,1%) e na comparação com o mesmo período de 2025 – quando estava em 5,8%. Os dados foram divulgados na quinta-feira (30/7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo trimestre, o Brasil atingiu o número de 103,1 milhões de pessoas ocupadas – cerca de 1,08 milhão a mais que no primeiro trimestre. Esse patamar é o maior já registrado em qualquer período da PNAD. Já o número de desocupados era de 5,9 milhões – o que representa 10% (718 mil pessoas) a menos que no primeiro trimestre.

A pesquisa mostra que no período de três meses de abril a junho, o país tinha 39,4 milhões de trabalhadores com carteira assinada – o maior de toda a pesquisa do IBGE – e 13,6 milhões sem carteira. A taxa de informalidade – proporção de trabalhadores informais na população ocupada – foi de 37,4% no segundo trimestre.

O rendimento médio do trabalhador brasileiro ficou em R$ 3.738 – o maior já registrado para um segundo trimestre. No entanto, fica abaixo do apurado no primeiro trimestre de 2026 (R$ 3.765).

Apesar de recorde histórico de baixa no desemprego no período, o rendimento fica no campo da estabilidade, segundo o analista da pesquisa William Kratochwill, porque as novas contratações costumam pagar na média ou abaixo dos demais salários.

 

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