RS tem alerta para vento de até 100km/h neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de vendaval para todo o Rio Grande do Sul – válido até as 23h59 deste sábado (1º/8).
São esperadas rajadas de vento de até 100km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.
O Estado ainda tem um alerta laranja para ventos costeiros, que podem atingir o litoral gaúcho e a Região Metropolitana ao longo deste sábado.
Tempestade
Outros dois alertas do INMET para tempestade estão em vigor no Estado. Na Fronteira Oeste há risco de vento forte, que pode chegar a 100km/h, com chuva de 60 milímetros por hora.
No restante do Estado, o alerta é amarelo. A chuva pode chegar a 30 milímetros por hora e ventos de até 60km/h, além de queda de granizo.
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