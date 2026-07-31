Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

FAB intercepta aeronave suspeita vinda da Bolívia

Avião não tinha plano de voo e não fez contato com órgãos de controle

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/07/2026 às 19h10

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta sexta-feira (31), um avião suspeito vindo da Bolívia. Após uma série de tentativas de comunicação com a aeronave de pequeno porte, os caças da FAB dispararam contra ela, com o objetivo de danificar o equipamento e forçar a aterrissagem.

“Devido à falta de colaboração da aeronave interceptada, que descumpriu recorrentemente as ordens da Defesa Aeroespacial, foi realizada a medida de Tiro de Detenção (TDE) — última etapa das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, destinada a impedir a continuidade do voo”, informou a corporação.

Foram usados dois caças A-29 Super Tucano na aproximação. A aeronave não tinha plano de voo, não havia feito contato com os órgãos de controle de tráfego e não tinha matrícula identificada . Foram essas características que a classificaram como suspeita.

O avião realizou um pouso forçado a cerca de 200 km ao norte de Campo Grande (MS). Quando a polícia chegou ao local, de helicóptero, o avião já estava abandonado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Desde ontem (1º/8), a gasolina comum comercializada no Brasil passou a ter 32% de etanol em sua composição (Foto: Diones Roberto Becker)
Percentual maior Há 12 horas

Mistura de 32% de etanol na gasolina começou neste sábado

Elevação na mistura foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética

 © Paulo Pinto/ Agência Brasil
Geral Há 2 dias

Procon-RJ orienta sobre danos em aparelhos por falta de luz

Consumidor deve provar prejuídos causados por fortes ventos no estado

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 dias

Mais de 26 mil imóveis seguem sem energia no estado do Rio

Light e Enel mantêm equipes em campo após vendaval de quarta-feira
Geral Há 2 dias

Homem é preso no Rio ao desembarcar de voo procedente da Espanha

Já condenado e com 33 registros de roubo, ele foi levado ao presídio

 Acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos nas contas de luz será mantido para todos os consumidores conectados ao SIN (Foto: Diones Roberto Becker)
ANEEL Há 2 dias

Bandeira tarifária continuará amarela em agosto

Manutenção da bandeira se deve ao período seco no Brasil

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 9 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 11 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,034,10 -0,47%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias