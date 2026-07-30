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Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Três Passos

O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
30/07/2026 às 09h47
Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Três Passos
(Foto: Reprodução Observador Regional)

A Justiça Eleitoral da 86ª Zona Eleitora convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Gerais em outubro deste ano no município de Três Passos, conforme EDITAL SEI N. 194/2026

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:











(Tabelas: Observador Regional)


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