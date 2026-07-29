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Free Fire e realme renovam parceria até 2028

Marca amplia colaboração com um dos maiores jogos mobile do mundo, trazendo a melhor experiência em Free Fire, agora com a realme P Series

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 18h28
Free Fire e realme renovam parceria até 2028
realme

A realme anuncia a renovação de sua parceria com Free Fire, da Garena, até 2028, reforçando seu compromisso com a comunidade gamer no Brasil. A nova fase da colaboração destaca o realme P4 Power, desenvolvido para oferecer até 10 horas de gameplay em Free Fire a 120 FPS sem travamentos, elevando a experiência dos jogadores com máxima autonomia e alto desempenho.

Desde o início da parceria, a realme vem elevando o padrão da experiência em Free Fire. A marca foi a primeira do mundo a oferecer suporte a 120 FPS para o jogo com a realme 14 Series, proporcionando partidas mais fluidas, rápidas e competitivas. Agora, essa evolução continua com uma nova geração de dispositivos, incluindo a P Series, desenvolvida para entregar potência, estabilidade e autonomia para quem busca o máximo desempenho durante longas sessões de gameplay.

Os recém-lançados realme P4 Power e realme P4 Lite foram desenvolvidos para atender às necessidades dos jogadores mais exigentes. O realme P4 Power reúne uma combinação de recursos pensados para performance competitiva: o processador MediaTek Dimensity 7400 Ultra, tela ultrafluida de 144 Hz, suporte para Free Fire em até 120 FPS, até 10 horas de gameplay contínuo a 120 FPS sem travamentos, sistema de refrigeração VC Cooling de 18356mm², que dissipa o calor de forma eficiente para manter o smartphone em alta performance mesmo durante partidas prolongadas, além da poderosa bateria Titan de 10.001 mAh, garantindo autonomia para jogar por muito mais tempo.

Já o realme P4 Lite oferece mais de oito horas de gameplay com uma única carga, permitindo que os jogadores foquem apenas na estratégia, sem precisar se preocupar com a bateria, combinando fluidez, autonomia e desempenho de alto nível para que os jogadores possam disputar partidas intensas sem travamentos ou interrupções.

Além de desenvolver dispositivos de alto desempenho, a realme segue investindo no fortalecimento do ecossistema gamer brasileiro. A renovação da parceria com Free Fire representa mais um passo nessa estratégia, aproximando a marca da comunidade por meio de experiências, ativações e tecnologias pensadas para quem vive o universo dos jogos mobile.

Esse compromisso também se reflete na presença de Nobru como embaixador gamer da realme Brasil. Ícone do cenário competitivo e um dos maiores nomes do Free Fire do Brasil, Nobru representa a paixão, a competitividade e a conexão com a comunidade que fazem parte do DNA da realme. Juntos, realme e Free Fire seguem trabalhando para oferecer aos jogadores brasileiros uma experiência cada vez mais imersiva, competitiva e inovadora.

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