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Ventania causa apagão e paralisa transportes no Rio de Janeiro

Aeroporto Santos Dumont, metrô e trens tiveram operação interrompida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/07/2026 às 19h05
Ventania causa apagão e paralisa transportes no Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Diversos bairros do Rio de Janeiro ficaram sem luz na tarde desta quarta-feira (29), em meio a uma ventania que assola a cidade. O vento chegou a ser considerado muito forte, atingindo 105,5 km/h no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, entre 16h e 17h .

Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para 26 salvamentos de pessoas. A corporação registrou ainda quatro desabamentos e precisou atender a 30 ocorrências de cortes de árvores.

A concessionária de energia Light declarou que uma ocorrência externa ao sistema afetou o fornecimento de energia em áreas de toda a cidade. "Nossas equipes estão atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível", declarou a companhia. Pouco antes das 18h, a empresa afirmou que havia restabelecido a oferta de energia em toda a cidade .

Transportes

O funcionamento das três linhas do metrô foi interrompido às 16h40, segundo a concessionária Metrô Rio. Passageiros relataram nas redes sociais que ficaram presos dentro das composições. Cerca de uma hora depois, a empresa divulgou que a operação foi retomada nas linhas 1 e 4, com intervalos em processo de normalização. A Linha 2 permaneceu sem funcionamento.

A circulação das composições da Trens RJ também foi interrompida. No BRT, a ventania também danificou a cobertura da estação Dom Bosco, em Santa Cruz, na Zona Oeste, que precisou ser fechada.

Segundo a Infraero, o Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações às 16h52 e continuava sem funcionar às 18h . Até esse horário, cinco voos comerciais e um executivo precisaram ser transferidos para outros aeroportos. Outros quatro voos tiveram as decolagens canceladas.

Já no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), quatro voos que iriam pousar foram encaminhados para outros aeroportos.

Estágio Dois

Os impactos das ventania levaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a decretar Estágio Dois em uma escala de níveis de atenção que vai de um a cinco, o que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

O Centro de Operações da Prefeitura contabilizava, até as 18h15, a queda de 25 árvores, sendo 21 sobre vias e três sobre fiação.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, pequenos núcleos de chuva e nuvens baixas atuam sobre o município. Outros núcleos que atuam na Região Serrana não se deslocam para a cidade do Rio.

Há previsão de chuva fraca em pontos isolados para as próximas horas, além de vendos moderados a muito fortes.

O prefeito, Eduardo Cavaliere, pediu, pelas redes sociais, que os moradores evitem deslocamentos pela cidade.

"Atenção moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta pra casa, hoje, evitar áreas abertas e marquises de prédios. Registros de quedas de árvores em todas as regiões da cidade".

Orientações

A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou orientações de segurança para a população em situações de ventos fortes:

  • Permanecer abrigado em local seguro;
  • Fechar janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de vento no interior das casas,
  • Persianas, cortinas ou blecautes também devem ser fechados para evitar que estilhaços se espalhem caso uma janela quebre;
  • Aparelhos elétricos e registros de gás devem ser fechados para evitar o agravamento de problemas caso haja queda de árvores;
  • Não deixar expostos objetos que possam cair de locais altos;
  • Não se abrigar embaixo de árvores ou coberturas metálicas;
  • Evitar esportes ao ar livre, principalmente no mar;
  • Evitar locais altos ou ficar perto de precipícios ou encostas;
  • Evitar passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas;
  • Não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou outdoors;
  • Não queimar lixo nem atear fogo em terrenos para remover vegetação;

*Em atualização.

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