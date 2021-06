A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco está realizando nesta quinta-feira, 10 de junho, a vacinação contra a Covid-19 no grupo de pessoas sem comorbidades com 59 e 58 anos de idade.

A vacinação segue até ás 11:30 na sala de vacina.

