Casa como refúgio ganha força na arquitetura residencial

Luz natural, acústica, ventilação, integração dos ambientes e escolha de materiais passaram a ocupar um espaço maior nas discussões sobre qualidade residencial. Dados do Global Wellness Institute mostram que o mercado mundial de wellness real estate, formado por empreendimentos que incorporam elementos de saúde e bem-estar ao projeto, alcançou US$ 876 bilhões em 2025. O segmento cresceu 23% em relação ao ano anterior, enquanto a construção global avançou 3% no mesmo período.

A mudança de percepção também aparece na CASACOR São Paulo 2026, realizada entre 2 de junho e 9 de agosto no Parque da Água Branca. Os 70 ambientes da edição foram desenvolvidos a partir do tema "Mente e Coração", que propõe uma reflexão sobre o lar como espaço de reconexão, fortalecimento de vínculos e novas formas de habitar. Dez ambientes também passaram por avaliação para o selo GBC Life Performance Rating, do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), que considera critérios relacionados à qualidade do ar, conforto acústico, iluminação, qualidade da água e biofilia.

A combinação entre mercado, pesquisa e arquitetura aponta para uma ampliação do conceito de morar bem. A aparência dos espaços continua relevante, mas divide atenção com questões que aparecem todos os dias na rotina: quanto de luz entra em cada cômodo, como o ar circula, onde estão os ruídos, quais ambientes favorecem encontros e quais oferecem privacidade.

A posição das janelas, por exemplo, interfere na entrada de luz e ventilação. A relação entre sala, cozinha e varanda pode favorecer a convivência. A distribuição dos quartos influencia descanso e privacidade. Materiais, revestimentos e soluções acústicas também alteram a forma como cada ambiente é percebido e utilizado ao longo do dia.

A iluminação natural é um dos aspectos já estudados de forma específica. Uma pesquisa publicada na revista Building and Environment avaliou 750 participantes diante de diferentes condições de iluminação em ambientes residenciais. Os pesquisadores Javiera Morales-Bravo e Pablo Navarrete-Hernandez identificaram diferenças significativas na percepção de felicidade e tristeza, com resultados mais positivos nas situações de maior entrada de luz natural entre as condições avaliadas.

Cores e materiais também participam dessa experiência. Na programação da CASACOR São Paulo 2026, a arquiteta e pesquisadora Marcia Holland, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e especialista em neurociências aplicadas ao comportamento, abordou a relação entre neurociência, cores e design sensorial. A proposta discutiu como cores, materiais e acabamentos ultrapassam a função visual e influenciam a percepção dos espaços.

Uma mesma metragem, por isso, pode oferecer experiências muito diferentes. Uma sala integrada pode funcionar melhor quando a circulação é bem resolvida e os ambientes conversam entre si. Um quarto protegido de excesso de ruído tende a responder melhor à necessidade de descanso. Uma varanda conectada à área social pode ampliar os momentos de encontro. Já um ambiente visualmente sofisticado, mas pouco funcional para os hábitos dos moradores, pode perder qualidade no uso cotidiano.

Não existe, porém, uma fórmula única para criar uma casa acolhedora. Orientação solar, clima, composição familiar, horários em que os moradores permanecem em casa, necessidade de privacidade, trabalho remoto, presença de crianças e formas de receber amigos interferem na maneira como um projeto é vivido. O conforto nasce da relação entre arquitetura, rotina e perfil dos moradores, e não de um recurso isolado.

Essa leitura também começa a aparecer no comportamento de quem procura um imóvel. Número de quartos, metragem, acabamento e localização continuam entre os critérios de decisão, mas passam a dividir espaço com perguntas mais relacionadas à vida dentro do apartamento: como a luz chega aos ambientes, onde a família pode se reunir, quais espaços preservam privacidade, como a planta se adapta a mudanças de rotina e se as áreas comuns têm utilidade real.

Para George Khoury Jr., engenheiro civil, sócio-fundador e diretor da Ciplart, essa mudança amplia a atenção sobre a experiência de morar.

"O comprador está olhando para o imóvel de uma forma mais completa. Não é apenas a planta ou o acabamento que importam, mas como aquele espaço funciona na rotina, como recebe luz, como acolhe a família, como favorece a convivência e o descanso. A arquitetura tem um papel muito importante nessa percepção de bem-estar."

A valorização da casa como espaço de descanso, convivência e pertencimento aproxima a arquitetura de temas como produtividade, saúde e qualidade de vida. Quando o mesmo endereço reúne trabalho, lazer, refeições, descanso e encontros familiares, a organização dos ambientes passa a ter impacto ainda maior sobre a experiência cotidiana.

Para o mercado imobiliário, essa mudança também amplia a ideia de qualidade. O projeto residencial deixa de ser observado somente pela lista de acabamentos e passa a ser percebido pela capacidade de acompanhar diferentes momentos da vida, proporcionar conforto ao longo do dia e criar espaços coerentes com os hábitos de quem vai morar.

Com atuação em Maringá, a Ciplart acompanha essas mudanças nas expectativas de quem busca um novo imóvel e desenvolve empreendimentos que procuram conciliar funcionalidade, conforto e experiência de morar. Mais informações sobre a construtora e seus projetos estão disponíveis em www.ciplart.com.br.