Flávio Bolsonaro é oficializado como candidato do PL à Presidência da República

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25) a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A convenção nacional foi realizada no Centro de Convenções do Pacaembu, em São Paulo, reunindo lideranças, parlamentares e militantes de diversas regiões do país.



Durante o evento, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, destacou a importância da candidatura para o projeto político da legenda. Flávio recebeu manifestações de apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dos irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro e do presidente da Argentina, Javier Milei. Em seu discurso, o candidato defendeu propostas para segurança pública, saúde, educação, fortalecimento do agronegócio e geração de oportunidades. Também fez críticas ao governo federal e afirmou que pretende unir os brasileiros em torno de um projeto de desenvolvimento para o país.



O PL informou que o nome para compor a chapa como candidato ou candidata a vice-presidente ainda será definido. O registro oficial da candidatura deverá ser realizado até o dia 15 de agosto, conforme o calendário eleitoral.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



