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Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas

O Congresso Nacional retoma os trabalhos em agosto com 32 medidas provisórias para analisar. Entre elas estão propostas sobre renegociação de dívid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/07/2026 às 11h35
Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas
As MPs produzem efeitos imediatos, mas dependem da aprovação do Congresso para serem convertidas em lei - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Congresso Nacional retoma os trabalhos em agosto com 32 medidas provisórias para analisar. Entre elas estão propostas sobre renegociação de dívidas, ressarcimento de descontos indevidos em benefícios do INSS, combustíveis, transporte e apoio a empresas afetadas pelo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Também há uma série de medidas editadas para subsidiar combustíveis, reduzindo os impactos da alta internacional do petróleo, e outras de apoio a empresas afetadas pelos tarifaços dos Estados Unidos.

Várias MPs trazem incentivos e linhas de crédito para o transporte de passageiros, com programas focados na renovação sustentável de frotas para motoristas profissionais e taxistas, além de apoio ao setor aéreo.

As medidas produzem efeitos imediatos, mas dependem da aprovação do Congresso para serem convertidas em lei. A votação ocorre primeiro nas comissões mistas depois na Câmara e por último no Senado. Caso não sejam aprovadas no prazo máximo de 120 dias, as medidas perdem a validade. A contagem dos prazos é interrompida durante o recesso parlamentar, o que não aconteceu em 2026 porque o Congresso não pode entrar formalmente em recesso sem a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto da LDO de 2027 ( PLN 2/2026 ) ainda não foi votado e, por isso, os prazos de vigência das MPs continuam correndo durante esse período.

Desenrola

No Novo Desenrola Brasil, instituído pela MP 1.355/2026 , pessoas com renda mensal de até R$ 8.105 poderão refinanciar dívidas de até R$ 15 mil por banco com taxa de juros máxima de 1,99% ao mês. A MP também contém regras específicas para aliviar dívidas de pequenas e microempresas, alcançando ainda os endividados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O programa atinge as dívidas relativas a empréstimos feitos até 31 de janeiro de 2026, com parcelas atrasadas entre 91 e 720 dias. Essas dívidas devem ser pessoais e relativas a cartão de crédito parcelado ou rotativo, cheque especial e crédito pessoal sem consignação em folha, por exemplo.

Editada em maio, a medida tem prazo até 31 de agosto para ser votada e ainda aguarda a instalação da comissão mista na qual será analisada, para seguir para a Câmara e depois para o Senado.

Também aguarda instalação da comissão mista a MP 1.373/2026 , que institui os programas Desenrola Adimplentes e Fies Empreendedor. As novas regras permitem a renegociação de dívidas de trabalhadores informais que estejam com o pagamento das parcelas em dia.

Já os estudantes beneficiados pelo Fies que estiverem com as parcelas em dia poderão ter acesso a um crédito especial para investir em seu próprio negócio.

Taxa das blusinhas

Publicada em maio, a MP 1.357/2026 tornou mais baratas as compras internacionais de pequeno valor. Um dos principais impactos práticos da medida é o fim do Imposto de Importação para compras de até US$ 50 feitas por pessoas físicas no âmbito do Programa Remessa Conforme. O tributo ficou popularmente conhecido como taxa das blusinhas.

A cobrança sobre compras internacionais de pequeno valor havia sido implementada em 2024 e gerou reação de consumidores e debates entre plataformas estrangeiras de comércio eletrônico e representantes do varejo nacional.

INSS

Publicada na terça (21), MP 1.378/2026 , abriu crédito extraordinário de R$ 547 milhões ao Ministério da Previdência Social. O dinheiro deve ser usado para ressarcir aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de entidades associativas. O ressarcimento possibilitado com esse crédito será para quem se cadastrou no aplicativo Meu INSS até o dia 20 de junho.

Já a MP 1.369/2026 amplia as atribuições do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB). A intenção é reduzir as filas de análise de benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal.

Combustíveis

A alta do petróleo fez com que o governo editasse, no primeiro semestre de 2026, várias medidas provisórias para tentar reduzir o impacto no preço dos combustíveis para os brasileiros.

Uma delas é a MP 1.349/2026 Institui o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis. A medida ainda não foi analisada pela comissão mista e precisa ser votada ainda na primeira semana de agosto, já que o prazo se encerra no dia 4.

Além dela, estão em análise a MP 1.358/2026 , que concede subvenção econômica à venda de combustíveis derivados de petróleo, a MP 1.363/2026 , com subsídio para produtores e importadores de diesel, e medidas com créditos extraordinários para viabilizar ações contra a alta de preços de combustíveis ( MP 1.351/2026 , MP 1.368/2026 , MP 1.372/2026 e MP 1.380/2026 )

Tarifaço

A MP 1.379/2026 , publicada na quarta-feira (22) noDiário Oficial da União, viabiliza a terceira rodada do Plano Brasil Soberano, com um socorro de R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores e setores considerados estratégicos para a economia nacional.

Além das empresas diretamente atingidas pelo tarifaço norte-americano, o programa passa a contemplar exportadores prejudicados por conflitos internacionais, como os do Golfo Pérsico. Também passam a ser contemplados setores considerados estratégicos.

Já a MP 1.352/2026 , que destinou R$ 5 bilhões adicionais para o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), também para reforçar o Plano Brasil Soberano.

Transporte

Sete medidas em análise no Congresso tratam do setor de transporte de cargas e passageiros. Entre elas está a MP 1.360/2026 , que simplifica exigências para o exercício da atividade dos mototaxistas, motoboys e profissionais de motofrete. O texto dispensa o registro do veículo na categoria aluguel e a inspeção semestral dos equipamentos obrigatórios e de segurança, entre outras regras.

Outras medidas criam linhas de financiamento para a compra de veículos novos por motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi ( MP 1.359/2026 ), por mototaxistas e motoboys ( MP 1.366/2026 ) e por transportadores de cargas e empresas de transporte de cargas ou passageiros ( MP 1.353/2026 ).

Também há medidas provisórias com créditos extraordinários para viabilizar as linhas de financiamento de novos veículos ( MP 1.362/2026 e MP 1.354/2026 ) e uma com crédito para empréstimos às companhias aéreas nacionais ( MP 1.365/2026 ).

MP

Prazo final

Assunto

MP 1.349/2026

04/08/2026

Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis

MP 1.350/2026

12/08/2026

Aprimoramento do Fundo Garantidor da Habitação Popular

MP 1.351/2026

25/08/2026

Crédito extraordinário - subvenção à importação de gás liquefeito de petróleo (GLP)

MP 1.352/2026

26/08/2026

Crédito extraordinário - Linhas de crédito para exportadores abrangidos pelo Plano Brasil Soberano

MP 1.353/2026

27/08/2026

Ampliação do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) para financiamento de caminhões e ônibus sustentáveis

MP 1.354/2026

27/08/2026

Crédito Extraordinário - Ampliação do FGI para financiamento de caminhões e ônibus sustentáveis

MP 1.355/2026

31/08/2026

Novo Desenrola Brasil

MP 1.356/2026

31/08/2026

Crédito Extraordinário - Ações de defesa civil em regiões atingidas por desastres naturais

MP 1.357/2026

08/09/2026

Redução das taxas de importação de produtos por via postal

MP 1.358/2026

09/09/2026

Subvenção econômica à comercialização de combustíveis derivados de petróleo

MP 1.359/2026

15/09/2026

Linhas de financiamento para renovação da frota de motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi

MP 1.360/2026

15/09/2026

Simplificação de regras para atividades de motofrete e mototáxi

MP 1.361/2026

16/09/2026

Crédito extraordinário - Complementação do apoio financeiro às famílias atingidas por eventos climáticos extremos em Minas Gerais

MP 1.362/2026

22/09/2026

Crédito extraordinário - Financiamento para compra de táxis e carros de aplicativos pelo Programa Move Brasil

MP 1.363/2026

26/09/2026

Subsídio para produtores e importadores de diesel

MP 1.364/2026

29/09/2026

Crédito extraordinário - Segurança alimentar de famílias atingidas por eventos climáticos em Pernambuco e na Paraíba

MP 1.365/2026

05/10/2026

Crédito extraordinário - Financiamento de capital de giro para companhias aéreas

MP 1.366/2026

09/10/2026

Linha de financiamento para trabalhadores que atuam no transporte urbano individual de passageiros ou de cargas

MP 1.367/2026

12/10/2026

Crédito extraordinário - Ações de combate a incêndios florestais e fiscalização ambiental

MP 1.368/2026

16/10/2026

Crédito extraordinário – Empréstimo a companhias aéreas para neutralizar o impacto no custo do querosene de aviação

MP 1.369/2026

16/10/2026

Redução do prazo para inclusão de processos no Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS

MP 1.370/2026

16/10/2026

Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed)

MP 1.371/2026

20/10/2026

Crédito extraordinário - Alteração da MP 1.354 sobre financiamento de caminhões e ônibus sustentáveis

MP 1.372/2026

26/10/2026

Crédito extraordinário - Subvenção econômica aos importadores de óleo diesel de uso rodoviário

MP 1.373/2026

26/10/2026

Programas Desenrola Adimplentes e Fies Empreendedor

MP 1.374/2026

28/10/2026

Apoio financeiro aos produtores independentes de cana-de-açúcar da Região Nordeste

MP 1.375/2026

30/10/2026

Adicional de fronteira a servidores que atuam em localidades estratégicas

MP 1.376/2026

11/11/2026

Linhas de crédito para renegociação de dívidas rurais

MP 1.377/2026

12/11/2026

Crédito extraordinário - Linhas de crédito para renegociação de dívidas rurais.

MP 1.378/2026

17/11/2026

Crédito extraordinário - Ressarcimento de beneficiários do INSS

MP 1.379/2026

18/11/2026

Linhas de crédito exportadores e setores considerados estratégicos para a economia nacional (Brasil Soberano 3)

MP 1.380/2026

19/11/2026

Crédito extraordinário - Subsídios à produção e à importação de combustíveis

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