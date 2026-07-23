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Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs

Movimento promocional das grandes operadoras amplia a pressão sobre preços e margens. Para operações virtuais, sustentabilidade passa por segmentaç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 17h09
Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs
Play Tecnologia

O mercado brasileiro de telefonia móvel entrou em uma fase de maior pressão promocional. Em 22 de julho de 2026, Daniel Hajj, CEO da América Móvil, afirmou que TIM e Vivo intensificaram ofertas desde maio e que a Claro também deve acompanhar o movimento. Segundo o executivo, o ambiente comercial tornou-se mais promocional no pré-pago e no pós-pago.

A disputa ocorre em um mercado que registrou 276,4 milhões de acessos móveis no segundo trimestre de 2026, com crescimento anual de 3,7%, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações. As três maiores prestadoras concentram entre 90% e 100% dos acessos em 5.452 municípios. Nesse contexto, a Play Tecnologia acompanha os efeitos desse movimento sobre empresas que operam ou pretendem estruturar Operadoras Móveis Virtuais, as MVNOs.

Grandes operadoras ampliam pressão promocional

As ofertas das grandes operadoras passaram a combinar bônus de dados com benefícios associados a redes sociais, streaming, programas de fidelidade e outros serviços digitais. Esse movimento mostra que a disputa comercial no mercado móvel envolve não apenas o preço, mas também a composição dos planos e os benefícios disponibilizados ao consumidor.

Escala diferencia grandes operadoras e MVNOs

Operadoras de grande porte possuem bases nacionais, redes próprias e capacidade de distribuir custos comerciais entre diferentes produtos. Uma MVNO utiliza a infraestrutura de uma prestadora de origem e pode apresentar estrutura econômica distinta. Reproduzir ofertas do mercado exige análise de preço, conectividade, comissionamento, impostos, inadimplência, atendimento e aquisição de clientes, fatores que influenciam o resultado de cada linha ativada.

Segundo Wendell Magalhães, Diretor de Marketing da Play Tecnologia, a intensificação das promoções não significa que operações virtuais devam responder com o mesmo formato.

"Replicar o volume de dados ou o desconto das grandes operadoras sem considerar a escala e o custo da própria operação pode comprometer a margem. Para uma MVNO, o desenho precisa começar pelo público atendido, pela proposta de valor e pela viabilidade econômica de cada plano", afirma.

Segmentação reduz dependência exclusiva de preço

Provedores regionais, instituições financeiras, redes varejistas, cooperativas e empresas com bases recorrentes podem desenvolver ofertas relacionadas às necessidades de seus públicos. Para um provedor regional, a telefonia móvel pode ser integrada à banda larga e ao atendimento já prestado na região. Em uma rede varejista, o plano pode ser associado ao programa de fidelidade. Em empresas de serviços, a conectividade pode compor benefícios ou canais de relacionamento.

Esse modelo não elimina a importância do preço, mas acrescenta critérios como conveniência, proximidade do atendimento, integração com outros serviços e benefícios ligados ao ecossistema da marca.

Serviços agregados ampliam a composição da oferta

Serviços de Valor Adicionado, conhecidos como SVAs, também podem integrar os planos. Aplicativos de entretenimento, saúde, educação, leitura e assistência podem ser combinados à conectividade conforme o perfil do público e a estrutura financeira da operação. Uma oferta voltada a famílias pode ter composição diferente de um plano destinado a empresas, estudantes ou trabalhadores em campo.

A Play Tecnologia informa que sua plataforma permite estruturar planos móveis associados a SVAs e a modelos comerciais como revenda, franquias e programas de indicação. A configuração depende da estratégia e das condições operacionais de cada parceiro.

Atendimento regional integra a estratégia

Provedores e empresas com presença física podem utilizar estruturas existentes para apoiar contratação, ativação, suporte e relacionamento com o cliente móvel. Essa proximidade pode reduzir etapas da jornada, mas exige treinamento, processos definidos e integração entre sistemas.

"Uma operação regional pode conhecer melhor o comportamento de sua base, mas esse conhecimento precisa ser convertido em processos. Atendimento, ativação, cobrança e suporte devem funcionar de forma integrada", explica Magalhães.

Indicadores orientam a sustentabilidade

O número total de linhas não demonstra, isoladamente, a sustentabilidade de uma MVNO. A análise também envolve receita média por usuário, custo de aquisição, ativação, cancelamento, portabilidade, inadimplência, uso de dados e margem por cliente.

O acompanhamento desses indicadores ajuda a verificar se uma promoção gera clientes recorrentes ou apenas ativações temporárias, além de identificar planos com uso superior ao previsto e canais com custo elevado.

"Antes de responder a uma promoção, é necessário analisar ARPU, CAC, ativação, churn, inadimplência e margem por linha. Uma oferta pode ampliar a base e deteriorar o resultado financeiro. O objetivo não deve ser apenas ativar chips, mas manter clientes e sustentar os custos da operação", declara.

Nem toda MVNO segue o mesmo modelo

A expansão das operadoras virtuais amplia possibilidades, mas não elimina riscos comerciais e operacionais. A viabilidade depende de fatores como base potencial, custo de aquisição, comportamento de consumo, atendimento, capital disponível e integração da telefonia ao negócio principal.

Copiar ofertas das grandes operadoras pode não ser adequado a todos os projetos. Nicho, canais de distribuição, serviços associados e indicadores financeiros passam a integrar o planejamento.

A Play Tecnologia atua na estruturação e gestão de projetos de MVNO, com recursos white-label, integração com sistemas empresariais, configuração de planos, serviços agregados e módulos de distribuição comercial. A empresa informa que cada projeto é configurado conforme o perfil do parceiro, o público pretendido e a estrutura disponível.

Sobre a Play Tecnologia

A Play Tecnologia desenvolve e gerencia infraestrutura para Operadoras Móveis Virtuais. A empresa oferece soluções white-label para organizações que pretendem integrar telefonia móvel aos seus ecossistemas, com recursos de conectividade, gestão operacional, serviços digitais e integração com sistemas empresariais.

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