Coronel Bicaco: Vereador requer a construção de trilhas em meio ao Parque da FENAMATE

Apresentada pelo vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) e aprovada por unanimidade na sessão ordinária da segunda-feira (07/06), a proposição nº 057/2021 solicita anexar mato ao Parque da FENAMATE e torná-lo uma área ecológica com trilhas para caminhadas.

Ao justificar o seu pedido, o pedetista lembrou que Coronel Bicaco é um dos poucos municípios da região que possui um parque com muitas árvores e vegetação. — Nós temos esse parque, mas está sendo pouco usado. Hoje, temos algumas firmas funcionando no local — destacou o autor da proposição.

Lucas Santos da Cruz reforçou que o intuito é construir trilhas no mato ao lado do Parque da FENAMATE. — Muitas pessoas utilizam diariamente as rodovias para suas caminhadas. O parque seria o local ideal para caminhadas de manhã ou de tarde, mas é necessária uma estrutura para ser oferecida à população, principalmente no que se refere à segurança — ressaltou o edil.

O vereador também sugeriu a implantação de churrasqueiras e mesas para que as famílias bicaquenses possam usufruir do Parque da FENAMATE aos finais de semana.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.