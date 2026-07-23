Advocacia sofre com bloqueio no WhatsApp

O bloqueio de WhatsApp se transformou em uma das principais ameaças à rotina dos escritórios de advocacia em 2026. Principal canal de atendimento entre advogados e clientes no país, o aplicativo concentra hoje grande parte da prospecção e da gestão de casos. Perder o número significa interromper o atendimento de um dia para o outro, o que tem levado cada vez mais bancas a buscar um CRM jurídico estruturado para proteger a operação.

A dimensão do problema aparece nos números da própria plataforma. A Meta divulgou que mais de 6,8 milhões de contas foram banidas no WhatsApp entre janeiro e junho de 2025, em uma ofensiva contra fraudes, disparos em massa e ferramentas não homologadas. A fiscalização também ficou mais dura: a partir de 15 de janeiro de 2026, a plataforma passou a aplicar bloqueios mais rigorosos contra conexões irregulares.

Por que o bloqueio de WhatsApp aumenta em ano de eleição

O calendário eleitoral agrava o quadro. Em períodos de campanha, o volume de mensagens cresce de forma acentuada, e advogados que atuam com clientes ligados a campanhas, mandatos e órgãos públicos figuram entre os mais expostos. Levantamentos do setor indicam que momentos de alta repercussão midiática, como eleições e crises políticas, impactam diretamente a taxa de banimentos, independentemente do método de conexão.

A explicação técnica está no comportamento que o algoritmo classifica como suspeito. O fator mais relevante para o banimento é a quantidade de destinatários únicos, e não apenas o total de mensagens enviadas: quanto mais contatos diferentes um número tenta alcançar em pouco tempo, maior a chance de ser lido como spam. Em ano eleitoral, com listas grandes e público mais sensível a qualquer abordagem, as denúncias disparam e o profissional de perfil público fica mais vulnerável que a média.

A raiz do problema costuma estar na ferramenta de automação. Soluções que não usam a API oficial da Meta funcionam de forma irregular, e o uso de versões modificadas é um dos critérios que elevam o risco de banimento, mesmo sem intenção de spam. Por isso, escolher um CRM para advogados que opere dentro das regras da plataforma deixou de ser luxo e virou proteção básica do negócio.

Advogado relata perdas seguidas de número

Quem sentiu o impacto foi o advogado Henrique Rodrigues, especialista em direito do agronegócio. "Eu vinha perdendo número atrás de número. Toda vez que o movimento aumentava, a conta caía. Era cliente sem resposta, histórico perdido e a sensação de recomeçar do zero", relata. A situação piorou quando passou a atender uma carteira maior, com clientes de visibilidade. "Chegou um ponto em que eu não sabia se ia abrir o celular e o WhatsApp ainda estaria funcionando".

CRM com API oficial reduz o risco de banimento

A virada veio ao migrar para uma estrutura dentro das regras da plataforma. Eduardo Maciel, fundador do Conversapp CRM, sistema de atendimento com inteligência artificial voltado a escritórios de advocacia, conta que a procura por socorro cresceu de forma expressiva. "Comparando o início de 2025 com este ano, o volume de advogados que chegam até o Conversapp com o número já bloqueado pelo menos dobrou. O ano eleitoral é o estopim, mas o gatilho é quase sempre o mesmo: automação por aplicativo não oficial", diz.

Para ele, a maioria dos bloqueios poderia ser evitada. "O erro mais comum é automatizar com aplicativos não oficiais conectados ao WhatsApp Web. Eles entregam resultado rápido no início e cobram caro depois, com a perda definitiva do número", explica. A saída defendida pelo fundador passa pela API oficial do WhatsApp Business integrada a um CRM jurídico. "Com a API oficial, o atendimento é reconhecido pela própria Meta. O escritório ganha estabilidade, usa modelos de mensagem aprovados, mantém o histórico protegido e reduz ao máximo o risco de banimento", detalha. Sobre essa base, o Conversapp usa inteligência artificial para fazer triagem, distribuir conversas e organizar o funil.

Além da proteção do número, a estrutura oficial muda a forma como a banca organiza o atendimento. Com o histórico centralizado, qualquer advogado consegue retomar um caso sem depender do celular de um colega, e a saída de um profissional deixa de significar perda de contatos. "O WhatsApp de um escritório não é aplicativo pessoal, é ativo da banca. Dentro do CRM, o dado fica com o escritório, e não com quem atende", afirma Maciel. Na prática, isso encurta o tempo de resposta e reduz o risco de um cliente se perder no meio das conversas do dia.

Boas práticas para evitar o bloqueio de WhatsApp

A tecnologia sozinha não basta. Entre as orientações que o Conversapp repassa aos escritórios estão evitar disparos em massa para contatos que não autorizaram o recebimento, respeitar os modelos pré-aprovados pela Meta no primeiro contato, aquecer o número de forma gradual e humanizar a abordagem. "Quando o disparo parece robô, a pessoa ignora, e a baixa taxa de resposta é lida pelo algoritmo como sinal de mensagem indesejada. Um contato mais humano e relevante gera conversa, e conversa protege o número", afirma.

O cuidado faz diferença porque a Meta opera um sistema de qualidade em tempo real, em verde, amarelo ou vermelho, que controla quantas mensagens a conta pode enviar e muda conforme o comportamento de quem recebe. Cada mensagem ignorada, bloqueada ou denunciada empurra o número para o vermelho. Por isso, monitorar taxas de resposta, bloqueio e denúncia entra na rotina de quem quer manter o atendimento no ar, função que um bom CRM para advogados centraliza em um só painel.

"Em ano eleitoral isso é ainda mais importante. O volume sobe, a paciência do público cai e qualquer deslize vira denúncia. Quem se estrutura antes do pico atravessa o período sem sustos", completa o fundador do Conversapp.

Para Henrique, o resultado foi imediato. "Parei de perder número. Hoje tenho previsibilidade, consigo escalar o atendimento e foco no que importa, que é cuidar dos casos", resume.

Em um ano marcado por eleições e por volume recorde de mensagens, antecipar a adequação do CRM jurídico e do atendimento do escritório deixou de ser recomendação e virou questão de continuidade do negócio.