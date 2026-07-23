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Retrospectiva: deputados aprovaram repasse de parte da arrecadação com bets para a Polícia Federal

Dinheiro será usado para cobrir gastos com saúde dos servidores da instituição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
23/07/2026 às 11h07
Retrospectiva: deputados aprovaram repasse de parte da arrecadação com bets para a Polícia Federal
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou no primeiro semestre deste ano a Medida Provisória 1348/26 , que destina ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) até 3% da arrecadação da tributação sobre apostas de quota fixa (bets). Esses recursos eram, antes, destinados à seguridade social.

O texto já foi aprovado também no Senado Federal e aguarda sanção presidencial.

De acordo com a proposta, o dinheiro será usado para custear despesas com a assistência à saúde dos servidores da Polícia Federal (PF).

O repasse dos recursos ocorrerá de forma gradual:

  • 1% da arrecadação em 2026;
  • 2% em 2027; e
  • 3% a partir de 2028.

Além disso, o governo federal fica autorizado a transferir até R$ 200 milhões ao Funapol ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional.

O texto também elimina o limite de 50% do uso dos recursos do fundo para o pagamento de parcelas de caráter indenizatório, despesas e ressarcimentos de saúde dos servidores, indenização por disponibilidade e retribuição por atividade extraordinária.

Números do semestre
No total, foram aprovados no primeiro semestre de 2026, pelo Plenário, 118 projetos de lei, 9 projetos de lei complementar, 20 medidas provisórias, 12 projetos de decreto legislativo, 5 projetos de resolução e 4 propostas de emenda à Constituição.

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